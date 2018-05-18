Путин выразил соболезнования главе Кубы в связи с крушением самолета

Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования председателю Госсовета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с крушением самолета в аэропорту Гаваны, сообщает Кремль.

В телеграмме Путин пожелал скорейшего выздоровления тем, кто смог выжить в авиакатастрофе. Он «передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших», сообщается на сайте Кремля.

Granma пишет, что на борту Boeing-737 было 105 человек, все они иностранцы. В самолете находились пятеро детей, передает РИА «Новости».

Напомним, самолет авиакомпании Cubana de Aviacion разбился сразу после взлета из международного аэропорта Хосе Марти. Три пассажира выжили.

Самолет летел в город Ольгин на востоке страны.