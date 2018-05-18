Россиянам оказался неинтересен финал «Евровидения»

Финал конкурса «Евровидение» в этом году посмотрели лишь 16% россиян, а мнения об объективности оценок выступления не прошедшей в финал российской участницы Юлии Самойловой разделились, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В нашей стране доля зрителей (16%) финала песенного конкурса «Евровидение» в 2018 году, прошедшего без представителя нашей страны, заметно уступает показателю двухлетней давности (38%)», – передает РИА «Новости» результаты опроса.

По данным социологов, 28% респондентов считают судейство честным, 26% придерживаются противоположного мнения.



В целом же россияне склонны считать зрительское голосование на «Евровидении» более объективным, чем оценки жюри (41% против 32% соответственно).



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14-15 мая 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2016 году проводился аналогичный квартирный опрос.

Напомним, победу в «Евровидении», которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»). Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему «позитивная пышечка» заняла первое место. Член российского жюри конкурса, продюсер Яна Рудковская, в свою очередь, отметила, что Нетта была абсолютным лидером «Евровидения».