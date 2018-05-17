В ЕС запретили ввоз мяса и молока для личного пользования

Чтобы избежать заражения животных африканской чумой свиней (АЧС), ЕС ограничил ввоз для личного пользования из третьих стран продуктов животного происхождения, в том числе мяса, молока и продуктов из них, сообщает таможенная служба Литвы.

«Информируем, что ограничивается ввоз продуктов животного происхождения для личного пользования из третьих стран на территорию ЕС. Запрещено ввозить мясо, молоко и молочные продукты. Запрет вступает в силу с целью избежать заражения животных АЧС», – передает РИА «Новости» сообщение таможенной службы.

Между тем, ограничения не распространяются на Андорру, Лихтенштейн, Норвегию, Сан-Марино и Швейцарию.

Из остальных стран в ЕС запрещено ввозить для личного пользования мясо и мясные продукты, молоко и молочные изделия, корм для домашних животных с мясом или молоком в составе.

В виде исключения разрешено ввозить молочные смеси для детей и детское питание, а также специальный лечебный корм для домашних животных, если количество ввозимого продукта на одного человека не превышает двух килограммом. Исключением являются и продукты, которые до открытия упаковки не должны были содержаться в холодильнике, продукты запакованные в спецупаковки производителя.

Разрешено ввозить в страны ЕС до двух килограммов меда и медовой продукции, яйца, живых устриц, мидий и улиток, до 20 килограммов рыбной продукции, до 125 граммов осетровой икры.

Отметим, что в мае Россия запретила ввоз свинины из Венгрии в связи с ухудшением ситуации в этой стране по АЧС.