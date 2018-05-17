Спутники «Скиф» предложили использовать для обеспечения интернетом всего мира

Создающиеся для обеспечения Арктики высокоскоростным интернетом спутники системы «Скиф» потенциально смогут покрыть весь мир, сообщил гендиректор компании Виктор Донианц.

Так, низкоорбитальная спутниковая система «Скиф» предназначается для обеспечения интернетом со скоростью до 15 Гбит в секунду в первую очередь удаленных малонаселенных пунктов Арктики, куда неэффективно тянуть волоконные оптические линии связи, передает ТАСС.

Система создается на космической платформе среднего класса «Экспресс 1000», которую разработала компания «Информационные спутниковые системы».

«Мы запускаем первые шесть аппаратов и покрываем все, что выше 45 градусов северной широты и ниже 45 градусов южной широты, (связь) будет постоянно, 24 часа в сутки. В районе экваториальных зон у нас будут перерывы – 20 часов связь есть, четыре часа нет. Когда мы запустим следующие шесть аппаратов, то полностью, без перерыва покроем весь земной шар», – сказал Донианц.

Отмечается, что компания уже приступила к изготовлению прототипов оборудования для спутника. Параллельно с этим ведутся работы по координации радиочастотных присвоений системы «Скиф».

Донианц добавил, что система вписывается в концепцию устранения цифрового неравенства в России: так, по данным на 2017 год, в российской Арктике проживают 2,37 млн человек, и с помощью этих спутников они смогут получать доступ к интернету с мобильных устройств через операторов мобильной связи, включая будущих операторов 5G.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» собирается представить проект системы покрытия Земли высокоскоростным доступом в интернет.