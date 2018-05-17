Суд арестовал счета братьев Магомедовых

Тверской суд Москвы наложил арест на банковские счета совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, сообщили в пресс-службе суда.

«Судом наложен арест на их банковские счета», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко.

Подробности она сообщить отказалась.

В начале апреля в СМИ сообщалось, что Зиявудину и Магомеду Магомедовым прредъявлено обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества уже предъявлено, однако позднее эту информацию опровергли в МВД. До этого Тверской суд Москвы наложил арест на денежные средства совладельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых.

В конце суд санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов. Совладельцы «Суммы» подозревались в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, 11 мая официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что руководителю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате.