Братьям Магомедовым предъявили обвинения

Руководителю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Отмечается, что следственным департаментом МВД России Зиявудину Магомедову предъявлены обвинения по статьям УК «мошенничество», «присвоение или растрата» и «организация преступного сообщества», передает РИА «Новости».

Магомеду Магомедову предъявлено обвинение по статьям УК «мошенничество», «присвоение или растрата», «организация преступного сообщества» и «незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Кроме этого обвинения в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества предъявлены главе компании «Интэкс» Артуру Максидову.

В начале апреля в СМИ сообщалось, что Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества уже предъявлено, однако позднее эту информацию опровергли в МВД. До этого Тверской суд Москвы наложил арест на денежные средства совладельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых.

В конце суд санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов. Совладельцы «Суммы» подозревались в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.