МВД опровергло сообщение о предъявлении обвинений братьям Магомедовым

Появившаяся в прессе информация о том, что совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду уже предъявлено обвинение, не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк сообщила ТАСС, что у следствия для предъявления обвинения есть 45 суток.

В свою очередь адвокат Зиявудина Магомедова Виктория Цирюлик также опровергла предъявление обвинения ее подзащитному. По его словам, братья Магомедовы остаются в статусе подозреваемых.

Ранее источник ТАСС сообщал, что Зиявудину и Магомеду Магомедовым обвинение в хищении 2,5 млрд рублей и организации преступного сообщества уже предъявлено.

В четверг Тверской суд Москвы наложил арест на денежные средства совладельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что «политические пересуды» о новом составе будущего российского кабмина достигли рекордного уровня после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства.