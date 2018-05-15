Путин пообещал продолжить работу над подобными Крымскому мосту проектами

Государство и дальше будет работать над проектами, подобными Крымскому мосту, по всей стране, заявил президент России Владимир Путин после открытия автомобильной переправы через Керченский пролив.

Об этом сообщает ТАСС.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин лично проедет по Крымскому мосту, показав, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы.

Во вторник Путин открыл Крымский мост, проехав по нему за рулем КамАЗа. На преодоление 19 километров он потратил 16 минут.