В палестинском Рамаллахе начались беспорядки

В формальной столице Палестинской национальной администрации Рамаллахе начались беспорядки, протестующие жгут покрышки и кидают камни.

Протестующие – в основном, подростки с масками на лицах и арафатками. Они собрались у КПП Бейт-Эль на границе с Израилем. Горит большое количество покрышек, передает РИА «Новости».

Другие демонстранты кидают камни из пращи в направлении позиций израильских военных. Те иногда отвечают выстрелами и слезоточивым газом. Магазины поблизости закрыты, движение затруднено. С машин через громкоговорители призывают присоединяться к протестам.

Беспорядки проходят в 70-ю годовщину Накбы (Катастрофы), которую отмечают палестинцы – это начало исхода и скитаний палестинских беженцев после образования государства Израиль.

Между тем, палестинский национальный совет поставил перед Махмудом Аббасом задачу в течение двух дней отозвать признание Израиля.

«Я думаю, что это послание от палестинского руководства не только к палестинскому народу, но и лидерам арабских государств», – заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

В понедельник в Иерусалиме открылось посольства США – до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Израиль заявил, что позиция России, не пожелавшей переносить посольство в Иерусалим, странная.

На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.

Турция потребовала созыва Собвеза ООН в связи с событиями в секторе Газа, однако США заблокировали резолюцию о расследовании ожесточенных столкновений в секторе Газа.