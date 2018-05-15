В квартире журналиста РИА «Новости Украина» начался обыск

В квартире корреспондента РИА «Новости Украина» Людмилы Лысенко проходит обыск, сообщил адвокат.

«Она (Людмила) сейчас находится дома, у нее заканчивается обыск», – передает РИА «Новости» слова адвоката.

Он рассказал также, что Лысенко вызовут на допрос в СБУ в пятницу.

Ранее сообщалось о задержании украинскими правоохранительными органами журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Кроме того, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве.

Позже в СБУ сообщили о проведении следственных действий в отношении медиаструктур, якобы подконтрольных России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена принять «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина».

В Госдуме пообещали обратиться во все международные организации из-за сложившейся вокруг РИА «Новости Украина» ситуации.

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия украинских властей в отношении корреспондентов РИА «Новости Украина» неприемлемы, США и европейские участники ОБСЕ должны отреагировать на сложившуюся ситуацию.