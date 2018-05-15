Спортсмены из Африки спрятались в Австралии после Игр Содружества

Министр иммиграции и охраны границ Австралии Питер Даттон призвал незаконно оставшихся в стране после Игр Содружества (прошли с 4 по 15 апреля) африканских спортсменов сдаться в полицию.

Как передает телеканал Эй-би-си, 19 спортсменов из Камеруна, Уганды, Ганы, Руанды и Сьерра-Леоне с апреля находятся в Австрелии, где принимали участие в Играх Содружества в городе Голд-Косте, передает ТАСС.

При этом сроки действия их виз истекают в полночь на 16 мая по местному времени.

«Если они нарушат визовый режим, то в их отношении будут применены меры принудительного характера. Они, как и кто-либо другой, обязаны выполнять законы нашей страны», – сказал министр.

Местные СМИ сообщили, что во вторник в Сиднее несколько спортсменов из Камеруна обратились в юридическую фирму, занимающуюся оформлением статуса беженца.

Напомним, в 2013 году сообщалось, что кубинский спортсмен Орландо Ортега, сбежавший во время чемпионата мира по легкой атлетике в Москве, находится в Италии и намерен перебраться в США.