Силовые структуры Израиля приведены в повышенную готовность

Израильская армия, полиция и спецслужбы переведены в режим повышенной готовности на фоне масштабных палестинских волнений, сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху объяснил действия израильских военных необходимостью предотвратить нарушение границ Израиля, передает РИА «Новости».

Продолжение волнений ожидается в связи с предстоящим 70-ем Накбы – национальной катастрофы Палестины, начала скитаний сотен тысяч арабских беженцев.

Напомним, в секторе Газа в ходе столкновений протестующих местных жителей и израильских военных погибли более 50 палестинцев, еще более 2,4 тыс. человек пострадали. Ожесточенные столкновения на границе сектора Газа начались на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.

В связи с событиями в секторе Газа Турция отозвала послов из США и Израиля и потребовала созыва Собвеза ООН.