СБУ объявила о пресечении похищения россиянина «спецслужбами РФ»

Сотрудники контрразведки СБУ пресекли попытку похитить с территории Украины гражданина России, который в 2014 году переехал в знак несогласия с политикой Москвы; к несостоявшемуся похищению, по информации Киева, якобы причастны российские спецслужбы.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на СБУ, оперативники спецслужбы установили, что для переправки проживающего в Харьковской области россиянина на российскую территорию злоумышленники якобы наняли группу жителей региона во главе с экс-милиционером.

Отмечается, что подозреваемые в похищении периодически работали в России и ранее были осуждены за преступления на территории Украины, а также привлекались к административной ответственности российскими властями.

«Главарь злоумышленников за вознаграждение в размере 23 тыс. долларов США нанял представителей местного криминалитета. Затем с использованием снотворных препаратов россиянина планировалось переправить через государственную границу Украины на территорию России для передачи представителям спецслужб России», – говорится в сообщении СБУ.

В ведомстве также отметили, что в результате многоходовой спецоперации с привлечением подразделений национальной полиции Харьковской области украинским контрразведчикам удалось предотвратить похищение россиянина и задержали всех участников преступной группы во время расчета с непосредственными похитителями и попытки вывоза россиянина.

У задержанных изъяли 23 тыс. долларов и средства связи. Начато производство по статьям УК Украины «государственная измена» и «незаконное лишение свободы или похищение человека», решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Имя потерпевшего не раскрывается.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что СБУ раскрыла и предотвратила планы Кремля по «скрытой федерализации и автономизации» нескольких украинских регионов.