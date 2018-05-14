Казакам найдено новое применение

Мэрия Омска доверила казакам фиксировать автомобили, припаркованные с нарушениями.

Администрация Омска заключила договор с представителями казачества в целях пресечения правонарушений, сообщает «Город55» со ссылкой на региональное УМВД, договор с казаками был заключен администрацией города Омска.

«До конца мая казачье объединение «Днепр» совместно с сотрудниками административно-технических инспекций округов будут проводить работу по выявлению и фото-видео фиксации парковки автотранспорта в несанкционированных местах. На данный момент эта работа ведется в тестовом режиме – бесплатно», – сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

По итогам мая мэрия решение о заключении договоров о дальнейшем сотрудничестве.

Ранее в группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте» опубликовали пост о том, что в Кировском округе казаки появляются во дворах и фотографируют автомобили, припаркованные с нарушениями ПДД.

«Казаки теперь ходят и фотографируют не правильно припаркованные авто на левом берегу вдоль Лукашевича. Потом придут штрафы владельцам», – сообщал очевидец.

Отметим, на прошлой неделе казачество оказалось в эпицентре скандала. Петербургские казаки заявили, что к ограблению их штаба причастен бывший атаман, вступивший в орден тамплиеров. Казаки сетовали, что из их штаба пропали шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки, свистовой горн и мальтийский кинжал.

Позднее тамплиеры опровергли свою причастность к ограблению штаба петербургского казачьего общества «Казачья стража».