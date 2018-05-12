Тамплиеры ответили обвинившим их казакам

Тамплиеры не причастны к ограблению штаба петербургского казачьего общества «Казачья стража», заявил адвокат и «великий приор ордена тамплиеров» Игорь Трунов.

«Когда-то давно, несколько лет тому назад, мы вынуждены были расстаться с этим человеком (Юрием Бугаевым, бывшим атаманом казачьего общества, состоявшего в ордене тамплиеров, – прим. ВЗГЛЯД), и он сейчас не член ордена, поэтому эти разговоры к нам никакого отношения не имеют», – сказал Трунов радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что в каждой организации могут оказаться «случайные люди», на изучение которых требуется некоторое время. «У нас это заняло немного времени, поэтому мы были вынуждены расстаться с этим человеком, и, чем он дальше занимался, мы не знаем. Поэтому к тамплиерам все эти приключения никакого отношения не имеют», – заверил адвокат.

Ранее петербургские казаки заявили, что к ограблению их штаба причастен бывший атаман, вступивший в орден тамплиеров. Казаки сетовали, что из их штаба пропали шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки, свистовой горн и мальтийский кинжал.