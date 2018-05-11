Казаки Петербурга заподозрили в ограблении своего штаба тамплиеров

Петербургские казаки считают, что к ограблению их штаба причастен бывший атаман, вступивший в орден тамплиеров.

Наказной атаман Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества «Казачья стража» Виталий Царьков обратился в полицию, заявив, что из штаба исчезли антикварное оружие, при этом двери помещения повреждены не были, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Как мы предполагаем, там были проведены какие-то ритуальные действия: в помещении была разбросана тухлая рыба с оторванными головами, к кресту председателя совета стариков была приколота белая перчатка», - сказал Царьков.

Он отметил, что казаки подозревают бывшего атамана Юрия Бугаева: недавно они узнали, что он состоит в «обществе тамплиеров» и «категорично поставили вопрос о том, что православный человек не может там состоять».