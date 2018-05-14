ЕАЭС создаст орган для продвижения товаров в другие страны

Президент России Владимир Путин заявил о формировании совета министров сельского хозяйства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Путин отметил, что совет будет заниматься продвижением товаров в третьи страны, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Путин заявил, что странам ЕАЭС надо интенсифицировать развитие интеграционных процессов, в том числе в атомной сфере.

ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Действует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.