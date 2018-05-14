«Комнаты прохлады» открылись в соцучреждениях Москвы с наступлением теплой погоды, сообщил глава департамента соцзащиты Владимир Петросян.

«Они уже работают, потому что погода достаточно теплая. Во всех центрах социального обслуживания есть такие комнаты», – цитирует ТАСС Петросяна.

Глава столичного департамента соцзащиты сообщил, что такие комнаты оборудованы кондиционерами и кулерами с прохладной водой.

Впервые «комнаты прохлады» появились в Москве летом 2010 года, когда в столице установилась аномальная жара с резким ухудшением состояния воздуха. В таких помещениях созданы условия для досуга и отдыха пенсионеров и инвалидов, семей с детьми.

Напомним, Росгидромет прогнозировал, что 14 мая столбик термометра в Москве поднимется до 24 градусов Цельсия.