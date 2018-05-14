Задержанных в Египте россиян решено депортировать на родину

Задержанные в апреле в Египте выходцы из Дагестана в ближайшие дни будут депортированы в Россию, сообщил российский консул в Египте Юсуп Абакаров.

«Всего там 24 человека. Из них 18 человек получили решение о депортации, еще шесть, включая четырех детей, в стадии ожидания такого решения... Депортировать готовы в любой день, когда будут готовы билеты. Мы сейчас занимаемся билетами, уже несколько билетов куплено, к примеру, на 17-е число», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Он отметил, что если решение о депортации шести россиян будет получено в ближайшее время, «они также могут вылететь в Россию, хоть 17-го или 18-го числа».

Ранее посольство России в Каире сообщило, что проверяет информацию о задержании в Египте 17 уроженцев Дагестана, в том числе девяти несовершеннолетних детей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 28 апреля сообщала, что направит запрос властям Египта о возможном задержании в этой стране нескольких жителей Дагестана.

Напомним, 3 мая в представительстве МИД в Дагестане рассказали, что почти все россияне, которых задержали в Египте местные правоохранители, оказались выходцами из села Гимры Унцукульского района республики.