Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара утром в понедельник, 14 мая, снизился на 6 копеек – до 61,87 рубля, евро опустился на 2 копейки и составил 73,95 рубля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Нефть Brent снижалась на 0,6% – до 76,69 доллара, передает РИА «Новости».