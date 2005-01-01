Глава MI5 пообещал России «изоляцию» из-за дела Скрипаля

Глава британской службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер пригрозил России «изоляцией» в связи с историей о предполагаемом отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Паркер назвал предполагаемое отравление Скрипаля «преднамеренным и целенаправленным актом», совершенным Кремлем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Глава MI5 обвинил российские власти в «грубом нарушении» международного права.

Он также утверждает, что в этой истории якобы присутствует «беспрецедентный» уровень «российской дезинформации».

Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что пострадавшие в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали «упрятаны» британскими спецслужбами.