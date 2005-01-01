Глава MI5 пообещал России «изоляцию» из-за дела Скрипаля

Взгляд
14 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
Разделы

Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
Перейти а раздел…

Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль

Россия пока что лишь демонстрировала намерения поставить С-300 СирииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Еще несколько дней назад Москва публично заявляла о готовности поставить в Сирию комплексы С-300. Однако сразу после визита в Россию премьера Израиля позиция руководства РФ была скорректирована. Значит ли это, что Москва и Тель-Авив достигли определенной сделки по этому поводу, и если да, то какой именно? Подробности...
Перейти а раздел…

Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
Перейти а раздел…

Франции указали на причины «чеченского» теракта в Париже

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», заявив, что нападение совершил один из ее «солдат»Фото: Reuters
Франция снова оказалась под ударом исламистов – в Париже совершен теракт. 21-летний гражданин республики с чеченскими корнями Хамзат Азимов с криками «Аллах акбар» напал на прохожих с ножом и был застрелен полицейскими. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что формирование личности, взглядов и убеждений Азимова происходило во французском обществе, и потому вся ответственность за теракт ложится на власти Франции. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

Что будет, если оставить пенсионный возраст как есть?

Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
Обсуждение: 479 комментариев

День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
Обсуждение: 119 комментариев
    Перейти а раздел…

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

      Перейти а раздел…

      «Бессмертный полк» перешел в наступление за рубежом

      Акция «Бессмертный полк» в 2018 году прошла с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. По предварительным данным, в шествиях за рубежом приняли участие более 800 тыс. человек. Организаторы уточняют, что число желающих почтить память своих предков растет каждый год. На фото – акция памяти в Нидерландах
      Подробности...

      В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы

      В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      В центре Рима сгорел пассажирский автобус

      В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобус
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:США подтвердили отказ участвовать в переговорах по Сирии в Астане
          Появились данные о тайной поездке Скрипаля в ПрагуСилуанов назвал свою главную задачу в будущем правительствеЛеонтьев принес извинения ПашинянуВ США сравнили лимузины Путина и Трампа
          Глава MI5 пообещал России «изоляцию» из-за дела СкрипаляПодведены итоги масштабной проверки рынка молочной продукцииЭкс-глава ЦРУ предсказал крах отношений Европы и СШАРыбака в Крыму оштрафуют за гибель дельфина
          Стало известно, чем Трамп хочет заменить иранскую сделку«Сторонники Путина» согласовали программу совместного правительства ИталииВласти Грузии пошли на уступки сторонникам «свободной клубной жизни»Россия начала глубокую модернизацию выпускавшегося на Украине плавающего БТР

          Главная тема


          Франции указали на причины «чеченского» теракта в Париже

          визит в сочи


          Пашинян сказал, как изменятся отношения России и «новой Армении»

          полеты над тихим океаном


          Российские РЛС лишили F-22 стратегического преимущества

          «Северный поток – 2»


          Нафтогаз объявил о попытке Газпрома взять Европу «на понт»

          «абсолютно в тренде»


          Раскрыт секрет успеха израильской певицы на «Евровидении»

          «другая цель»


          Американские СМИ сравнили гиперзвуковое оружие России и США

          истребитель пятого поколения


          National Interest: У России есть более мощное вооружение, чем Су-57

          «чужая территория»


          На Украине заявили о ненужности Крыма

          репутация ПВО


          Кто виноват в уничтожении «Бука» и «Панциря» в Сирии

          «мы – народ-воин»


          Ирина Алкснис: Искушение присоединиться к этому миру может оказаться непреодолимым

          День Победы


          Эдуард Биров: Великая Отечественная война носила иррациональный характер

          «гражданская пасха»


          Лев Пирогов: Они сражались и погибали не за коммунизм, которого мы так и не построили

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?

          Глава MI5 пообещал России «изоляцию» из-за дела Скрипаля

             14 мая 2018, 07:57
          Фото: Stefan Rousseau/PA Images/ТАСС
          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Глава британской службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер пригрозил России «изоляцией» в связи с историей о предполагаемом отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

          Паркер назвал предполагаемое отравление Скрипаля «преднамеренным и целенаправленным актом», совершенным Кремлем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

          Глава MI5 обвинил российские власти в «грубом нарушении» международного права.

          Он также утверждает, что в этой истории якобы присутствует «беспрецедентный» уровень «российской дезинформации».

          Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что пострадавшие в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали «упрятаны» британскими спецслужбами.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............