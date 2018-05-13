Умер актер и режиссер Баадур Цуладзе

Актер и режиссер Баадур Цуладзе умер после продолжительной болезни на 84-м году жизни.

Такую информацию передает РИА «Новости» со ссылкой на грузинский Первый канал.

Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. В 1961 году окончил режиссерский факультет ВГИК. Известен по ролям в таких кинофильмах, как «Будьте моим мужем», «Листопад», «Приключения Буратино». Актер исполнил более 90 ролей и срежиссировал девять картин. Работы Цуладзе были отмечены наградами и премиями.

Преподавал актерское мастерство в Институте театра и кино имени Шоты Руставели и вел кулинарную передачу на грузинском ТВ.