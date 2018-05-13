В Анапе депутата задержали за убийство

В отношении депутата муниципального совета Анапы Краснодарского края возбуждено дело об убийстве, он арестован, сообщила представитель регионального следственного управления СК.

«По версии следствия, в ночь на 7 мая мужчина, находясь в районе станицы Раевской, произвел из пистолета не менее шести выстрелов в область головы и туловища 57-летнего знакомого, после чего скрылся», – приводит ТАСС сообщение представителя СУ СК.

Прохожие, обнаружившие погибшего, сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Дело расследуют по двум статьям: убийство и незаконный оборот оружия.

Подозреваемый задержан и арестован.

По данным источника, речь идет о депутате Александре Журавеле, который является членом совета Анапы с 2006 года. С начала 1990-х работает в коммерческой сфере.