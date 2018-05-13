В Белом доме испугались возможного захвата Ираном базы США в Сирии

Некоторые высокопоставленные представители администрации США боятся, что Иран или его союзники захватят американскую базу в районе Эт-Танфа в Сирии, сообщили источники в Белом доме.

В Белом доме считают, что базу могут окружить шиитские отряды. При этом авиаудары по отрядам, в которых американские чиновники видят угрозу, только сильнее втянут США в сирийский конфликт, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

WP пишет, что данная ситуация демонстрирует противоречия в американской политике в отношении Ирана. База должна была служить для борьбы против террористической организации «Исламское государство*», но ее гарнизону уже приходилось атаковать шиитов.

Некоторые представители Белого дома считают, что базу можно использовать для «большой кампании против военного влияния Тегерана».

Издание сообщает, что споры на эту тему продолжаются в Белом доме уже год, демонстрируя «путаницу» в действиях администрации Дональда Трампа. WP полагает, что он должен определиться в отношении роли Эт-Танфа.

При этом для союзников США, подчеркивает издание, база в Эт-Танфе стала индикатором готовности Вашингтона противостоять иранскому влиянию.