Протестующие устроили рейв перед зданием парламента в Тбилиси

Участники акции протеста против применения спецназа в клубах Тбилиси включили клубную музыку и начали танцевать перед зданием парламента Грузии.

Установлена специальная аппаратура, играет диджей, передает РИА «Новости».

Протестующие требуют, чтобы к ним вышли представители властей. Кроме того, участники акции хотят услышать комментарий главы правительства Георгия Квирикашвили, но пресс-служба кабмина сообщила, что он не планирует выступать с заявлением.

В субботу сообщалось, что сотни юношей и девушек перекрыли центральный проспект Тбилиси – Руставели.

В ночь на субботу владельцы ночных клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители. Сообщалось, что в результате спецоперации МВД задержало восемь наркоторговцев.

Всего задержали около 70 человек. По сообщению МВД, задержанные по административному правонарушению освобождены.