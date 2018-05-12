Виновного в ДТП дипломата США не выпустили из Пакистана

Военному атташе посольства США, виновному в ДТП со смертельным исходом, отказано в выезде из Пакистана, сообщают СМИ.

Дипломат собирался покинуть страну на самолете американских ВВС С-130, который прибыл на военную базу «Нур Хан» под Исламабадом. Однако ему отказали в выезде после того, как сотрудники пограничного контроля направили запрос в МВД страны, передает ТАСС со ссылкой на Tribune.

В апреле сообщалось, что дипломат внесен в черный список в связи с ходатайством от отца погибшего в ДТП молодого человека. На минувшей неделе Высокий суд Исламабада постановил, что вопрос о праве дипломата покинуть Пакистан должен решаться специальной комиссией.

7 апреля военный атташе на Toyota Land Cruiser наехал на мотоцикл. Жертвой аварии стал водитель мотоцикла Атик Бакир, его двоюродный брат, который также находился на мотоцикле, был госпитализирован.

Следствие установило, что виновник ДТП на перекрестке поехал на красный сигнал светофора. Более того, дипломат пытался скрыться с места ДТП, но был задержан полицией.