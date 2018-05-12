В СБУ не исключили намеренного отравления детей

Глава службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал, что массовое отравление школьников в Черкассах могло произойти из-за «целенаправленных действий неустановленных лиц».

«Мы проводим уголовное расследование этого инцидента, в рамках оперативных мероприятий мы проверяем, конечно, такую версию, мы не исключаем целенаправленных действий неустановленных лиц, которые совершили это преступление», – сказал Грицак, передает RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».

В пятницу руководитель киевского управления госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Олег Рубан сообщил, что следствие обнаружило более пяти факторов, которые могли привести к отравлению школьников.

Напомним, во вторник 17 детей потеряли сознание на школьной линейке. Позже число пострадавших выросло до 58 человек. Первоначальный анализ не выявил на месте происшествия следов сероводорода, аммиака, хлора, горючих газов и ядовитых веществ. Президент Петр Порошенко поручил принять все меры для установления причины отравления.