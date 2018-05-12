России предрекли роль крупнейшего экспортера нефти до 2040 года

К 2040 году Россия останется крупнейшим экспортером энергоресурсов на планете и будет обеспечивать 5% спроса, говорится в прогнозе британской компании BP.

По подсчетам BP, Россия будет экспортировать до 9 млн баррелей нефти в сутки, а объем экспорта газа через 20 лет составит 36 млрд куб. ф., передает ТАСС со ссылкой на отчет BP.

Отмечается, что в апреле добыча нефти Россией сохранялась в пределах 11 млн баррелей в сутки.

Однако, говорится в отчете, к 2040 году Россия по добыче жидких углеводородов (13 млн баррелей в сутки) будет уступать лидерство США и Саудовской Аравии. По добыче газа (72 млрд куб. ф.) – займет второе место после США.

В целом, доля России в общемировом производстве энергоресурсов сократится с 10% в 2016 году до 9%.

Также в отчете прогнозируется, что потребление возобновляемых энергоресурсов вырастет на 7500%, но их доля в топливно-энергетическом балансе составит всего 2%. Однако в странах БРИК этот показатель в среднем составит 17%.