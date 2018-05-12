Расширение Google Chrome оказалось инструментом хакеров

Эксперты компании Radware рассказали о вредоносном программном обеспечении, которое было распространено через официальные расширения к браузеру Google Chrome.

Так, хакеры распространяли через Facebook ссылки на поддельную версию видеохостинга YouTube, где пользователям предлагали установить расширения из магазина Chrome Web Store, передает РИА «Новости».

После загрузки вредоносные программы превращали компьютер в часть ботнета (сеть из зараженных устройств), который занимался кражей данных пользователей из Facebook и Instagram.

Также мощности компьютера использовались для скрытого майнинга криптовалют.

С конца марта были заражены более 100 тыс. пользователей в 100 странах мира. Наибольшая активность ПО была зафиксирована в Венесуэле, Эквадоре и на Филиппинах.

Отмечается, что Google уже удалила вредоносные расширения из магазина.

Ранее браузер Google Chrome обвинили в сканировании файлов.