Браузер Google Chrome обвинили в сканировании файлов

Браузер Chrome от Google постоянно сканирует практически все файлы на компьютерах под управлением ОС Windows, заявила специалист по кибербезопасности Келли Шортридж.

Как сообщает американский портал Motherboard, эксперт установила, что браузер проверил все папки ее компьютера, включая «Документы», передает РИА «Новости».

Основной проблемой, по данным издания, является инструмент Chrome Cleanup Tool, использующий наработки антивирусной компании ESET.

По данным эксперта, Chrome сканирует компьютер в поисках вредоносных программ, которые могут атаковать браузер, используя при этом антивирусное ядро ESET и если обнаруживает вирус, то отправляет метаданные проблемного файла в Google.

Напомним, ранее в «Лаборатории Касперского» сообщала, что распространенная в Сети с 2012 года троянская программа Slingshot способна похищать любые данные с компьютеров жертв и отключаться при проверке на вирусы.