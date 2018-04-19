Колли из аэропорта Симферополь стала кумиром соцсетей

Официальный талисман международного аэропорта Симферополь – собака породы бордер-колли Алиса – обзавелась поклонниками из разных стран мира, сообщили в пресс-службе авиаузла.

В аэропорту рассказали РИА «Новости», что сейчас Алисе чуть больше четырех месяцев, она активно обучается. «За период работы в аэропорту Алиса выучила базовые команды: сидеть, лежать, стоять, рядом. Помимо своей трудовой деятельности, Алиса активно «ведет» свой блог в Instagram», – сообщили в пресс-службе, отметив, что в социальной сети она делится «подробностями своей жизни и общается с подписчиками», в том числе иностранными – из Бразилии, Испании и Португалии. Блог Алисы в Instagram насчитывает более 2 тыс. подписчиков.

Публикация от Привет! Я Алис Феличис! (@sip_aero_dog) 8 Май 2018 в 8:54 PDT

В пресс-службе рассказали, что некоторые подписчики даже привозят Алисе подарки и лакомства.

Алиса живет в кинологическом комплексе, построенном в рамках возведения нового терминала аэропорта. Комплекс удовлетворяет потребностям четвероногих сотрудников. Кроме того, планируется оборудовать новую площадку для тренировок.

Публикация от Привет! Я Алис Феличис! (@sip_aero_dog) 3 Май 2018 в 11:27 PDT

После того как Алиса усвоит основные команды, ее начнут обучать поиску запрещенных веществ – оружия и взрывчатки. Обучение на поиск этих предметов проводится с помощью игры. Кинолог «привязывает» к любимой игрушке собаки – мячу – запах пороха. Собака привыкает реагировать на этот запах.

Публикация от Привет! Я Алис Феличис! (@sip_aero_dog) 22 Апр 2018 в 9:57 PDT

Полное имя собаки – талисмана аэропорта – Alis Felecis («Алис Феличис»), что в переводе с латинского означает «крылья удачи». Ласково Alis Felecis называют Алисой.

Публикация от Привет! Я Алис Феличис! (@sip_aero_dog) 19 Апр 2018 в 12:29 PDT

Все рейсы на прилет и на вылет производятся в новом терминале аэропорта с 16 апреля.