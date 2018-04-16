Новый терминал аэропорта «Симферополь» начал работу

Аэропорт «Симферополь» с 08.00 понедельника переводит прием и отправку всех рейсов в новый аэровокзальный комплекс в виде морской волны, расположенный в 14 километрах от столицы Крыма.

Первый рейс в новый терминал приземлится в Симферополе в 08.20 по московскому времени. Строительство здания шло около двух лет, передает РИА «Новости».

В воскресенье терминал и все служебно-технические здания получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Росавиации.

По словам гендиректора аэропорта Евгения Плаксина, новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь окупится в течение 15 лет, передает ТАСС.

Плаксин рассказал, что практически все службы аэропорта переехали из действующего терминала в новый за одну ночь, этот процесс прошел в штатном режиме. «Конечно, оперативные и диспетчерские службы мы перевозили заранее, но службы, которые занимаются обслуживанием воздушного судна и пассажиров, переехали за ночь, и уже утренняя смена работает в новом аэровокзальном комплексе», – отметил он.

По словам Плаксина, сейчас разрабатывается концепция по использованию инфраструктуры старого терминала. «Сейчас мы разрабатываем коммерческую концепцию использования старых терминалов под здания торгового центра.

Напомним, в середине марта новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь, строительство которого началось в мае 2016 года, посетил президент России Владимир Путин.

Терминал, рассчитанный на обслуживание 7 млн пассажиров в год с возможностью расширения до 10 млн, оснащен 52 стойками регистрации, 28 лифтами, 16 эскалаторами, восемью телетрапами, восемью выходами к автобусам, имеются также комнаты матери и ребенка и детская игровая площадка. Первый этаж нового аэровокзального комплекса оформлен «зеленой стеной», крупнейшей в Европе конструкцией из растений внутри здания.