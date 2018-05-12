Назван возраст самого пожилого пенсионера России

Самым старым пенсионером России является женщина из Чеченской республики, возраст которой составляет 128 лет, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Пенсионерка родилась 1 июля 1889 года, передает RT сообщение ведомства.

Всего в России получают пенсию 37 граждан старше 110 лет.

Наибольшее число пенсионеров, перешагнувших 100-летний возрастной рубеж, зафиксировано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.

Напомним, в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал изменение пенсионной системы.

Представленная руководимым экс-главой Минфина Алексеем Кудриным Центром стратегических разработок стратегия предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году. В феврале Кудрин заявлял, что в России пенсионный возраст для мужчин и женщин должен быть или одинаковым, или иметь лишь небольшую разницу.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, по какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста.