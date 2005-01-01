Заместитель главы украинского МИДа Елена Зеркаль раскритиковала позицию Германии по вопросу реализации проекта газопровода «Северный поток – 2».

Как заявили в МИД Украины, «позиция госпожи Меркель не такая категоричная», поскольку Ангела Меркель и «ее партнеры по коалиции» заинтересованы в реализации проекта.

«Она понимает все привлекательные стороны существования этого «потока», – приводит слова Зеркаль RT со ссылкой на украинский Пятый канал.

Как заявила Зеркаль, «потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии», передает UNN.

Зеркаль считает, что «Северный поток – 2» позволит Берлину контролировать Европу полностью: «Фактически это узурпация и привилегии в Европе».