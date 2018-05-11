Тела мужчины и женщины найдены в кемпинге в Геленджике

В палатке на территории автокемпинга в Геленджике отдыхающие обнаружили тело женщины и ее супруга с ножевым и огнестрельным ранениями.

Отдыхающие в автокемпинге в районе села Архипо-Осиповка сообщили о находке в полицию. У 35-летней женщины ножевое ранение шеи, у ее 36-летнего супруга – огнестрельное ранение головы, сообщает управление СК по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ («убийство двух лиц»).

«В настоящее время следствием в качестве одной из версий рассматривается возможность убийства женщины ее супругом, который впоследствии совершил самоубийство», – уточнили в СК.