Российские спортсмены пригрозили исками к ВАДА и МОК

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что если СК докажет несправедливость допинговых обвинений в адрес российских спортсменов, они будут подавать иски ко Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) и Международному олимпийскому комитету (МОК) в гражданские суды.

«Сначала Следственный комитет должен полностью отработать, доказать нашу невиновность, а потом мы будем подавать иски (к ВАДА и МОК) в гражданские суды», – передает РИА «Новости» слова Зубкова.

Напомним, ранее в пятницу Следственный комитет направил представителям ВАДА документы, опровергающие заявления Григория Родченкова о якобы ночных подменах допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.