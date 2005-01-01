СК направил ВАДА опровергающие слова Родченкова документы

Следственный комитет России направил представителям ВАДА документы, опровергающие заявления Григория Родченкова о якобы ночных подменах допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

«Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок «Берег Кит» в ночное время», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

В связи с этим ведомство направило в адрес ВАДА копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Елены Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Алексея Петухова. Все эти спортсмены комиссией Освальда, основывавшейся на показаниях Родченкова, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил.

Из документов СК следует, что все допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию днем, регистрировались и в пределах от 30 минут до двух часов передавались на исследование. Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы российских спортсменов после сбора хранились, а ежедневно ночью якобы происходила их замена на чистые, и только после этого они исследовались на наличие запрещенных препаратов.

Допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году, подтвердили, что никаких действий по подмене проб не совершалось.

Вместе с тем, в конце апреля экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков в Спортивном арбитражном суде отказался от ряда обвинений в адрес российских спортсменов. Вслед за Родченковым от своих предыдущих выводов отказался профессор Ричард Макларен – глава независимой комиссии ВАДА, автор доклада об употреблении допинга в сборной России.