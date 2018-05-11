МВД намерено внедрить чипы в номера машин

МВД начало прорабатывать механизм установки электронных чипов на госномера автомобилей, сообщили в пресс-центре ведомства.

«Механизм реализации установки электронных чипов на государственные автомобильные номера находится в стадии проработки. Дополнительные сведения будут доведены до общественности после утверждения проекта с учетом позиций заинтересованных сторон», – передает ТАСС сообщение МВД.

Напомним, ранее Минкомсвязь совместно с МВД начали проработку вопроса создания электронного водительского удостоверения.