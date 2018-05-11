В США оценили мощь «Кинжала»

Российский «Кинжал» – оружие, не имеющее аналогов в мире, заявил автор американского журнала The National Interest Дейв Маджумдар.

Маджумдар сделал обзор высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», который впервые представили миру на параде Победы в Москве, передает РЕН ТВ.

Он отметил, что российская ракета «способна маневрировать в полете и имеет непредсказуемую траекторию, которая затрудняет перехват».

Однако, по мнению Маджумдара, оружие нельзя считать гиперзвуковым, так как оно не оснащено гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

«В итоге «Кинжал» является грозным оружием», – заключает эксперт.

«Кинжал» впервые был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. Комплекс сонздан на базе модернизированного самолета МиГ-31; он оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, благодаря которой можно нанести удары по целям на дальности более 2 тыс. метров без захода в зону противовоздушной обороны противника.

Ранее сообщалось, что руководство ВС США обеспокоено заступлением российских МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на боевое дежурство.