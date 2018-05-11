Трамп оказался «смущен» Мюллером

Американский президент Дональд Трамп «смущен» расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, заявил глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

Он подчеркнул, что расследование Мюллера продолжается уже очень долго, но так и не появилось «какого-либо основания», а это говорит о том, что «применительно к Трампу там ничего нет».

Келли заявил, что расследование – «это, может, и не туча», которая нависла над Трампом, но «президент в какой-то мере смущен», передает ТАСС со ссылкой на NPR.

Напомним, Трамп заявил, что готов встретиться со спецпрокурором, который хочет допросить его в рамках расследования по делу о якобы вмешательстве России в выборы.