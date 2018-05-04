Судья упрекнул Мюллера в попытке получить информацию для импичмента Трампа

Судья по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта упрекнул спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что тот больше озабочен не самим делом, а получением данных, достаточных для импичмента президента США.

«Вам на самом деле не важно банковское мошенничество господина Манафорта. Вам действительно важно получить информацию, которую может передать вам господин Манафорт, которая бы касалась господина Трампа и привела к уголовному преследованию в его адрес и импичменту», – передает РИА «Новости» слова судьи Ти Эс Эллиса со ссылкой на Washington Post.

Сообщается, что судья согласился со стороной защиты в том, что расследование в отношении Манафорта не связано с задачей Мюллера по поиску предполагаемых связей между штабом Трампа и Россией. Но уголовное дело не прекратил, несмотря на просьбу адвокатов.

Напомним, по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера Манафорту были предъявлены обвинения, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса подозревают в незарегистрированном лоббизме от лица Украины, а также уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.