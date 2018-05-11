Запуск новой модификации ракеты Falcon-9 отменили в США за минуту до старта

Во Флориде отменен пуск пятой модификации ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX.

Ракета должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал в 23.42 мск в четверг, но пуск перенесли на 00.47 пятницы, а за минуту до старта отменили по неизвестным причинам. Следующее окно запуска – в пятницу в 23.14 мск, передает РИА «Новости».

Ракета должна вывести в космос спутник связи «Бангабанду-1», построенный французско-итальянской компанией Thales Alenia Space для Бангладеш.

Обновленная возвращаемая первая ступень рассчитана на 10 стартов (а не на два, как было раньше) без ремонтных работ после возвращения на Землю.