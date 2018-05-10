В Сирии обвинили израильскую армию в спланированной провокации

После ракетных ударов ВВС Израиля по позициям сирийской армии у подножия Голанских высот сирийские СМИ обвинили израильскую армию в спланированной провокации, пишут в соцсетях.

Сирийские СМИ, заявившие в ночь на четверг, что удар по Голанским высотам является ответом на атаки Израилем сирийской территории, утром обвинили Армию обороны Израиля в спланированной провокации, сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Подчеркивается, что обстрел позиций Израиля со стороны Сирии произошел после того, как израильтяне начали планомерно стягивать военную технику на Голанские высоты после прибытия в район средств ПРО «Железный купол».

Также в соцсетях опубликовано фото частей ракет Spike NLOS, которыми Израиль атаковал объекты в Сирии.

Ранее в четверг Армия обороны Израиля обвинила иранские силы в Сирии в обстреле израильских войск на Голанских высотах. В израильской армии утверждали, что подразделения иранских сил «Аль-Кудс» выпустили по передовым позициям израильских войск на Голанских высотах около 20 ракет.

По информации ливанского телеканала Al Mayadin, удары были нанесены по нескольким израильским военным объектам на Голанских высотах, включая штаб 810-й бригады, командный пункт на горе Хермон, радарную станцию и посадочную площадку для вертолетов. Отмечается, что часть ракет были перехвачены батареями ПРО «Железный купол».

После этого израильские ВВС нанесли авиаудары по позициям сирийской армии у подножия Голанских высот, в районе Хан-Арнаба и у города Эль-Баас. Сирийская система ПВО открыла ответный огонь. По данным Минобороны России, 28 самолетов F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет по военным объектам в Сирии. Также Израиль использовал ракеты Spike NLOS, обломки которых были обнаружены на сирийской территории. Эти ракеты имеют дальность до 25 км и могут использоваться самоходными артиллерийскими установками Pereh.