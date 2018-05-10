ВС запретил блокировать ресурсы в Сети без ведома владельцев

Верховный суд России (ВС) велел судам, рассматривающим дела о блокировке интернет-сайтов, привлекать к процессу владельцев и авторов ресурсов.

«В ходе подготовки (подобного) административного дела к судебному разбирательству судья определяет иных лиц, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение. В случае выявления таких лиц, установления их места нахождения (места жительства) суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания», – следует из текста определения ВС.

Данная правовая позиция была сформулирована при рассмотрении жалобы Николая Тонкошкурова – владельца сайта о криптовалюте биткойн bitcoininfo.ru.

Тонкошкуров не был допущен Санкт-Петербургским горсудом к рассмотрению дела о блокировке bitcoininfo.ru по заявлению прокуратуры, передает «Интерфакс».

Апелляционная инстанция мотивировала свое определение тем, что Тонкошкуров «не является лицом, участвующим в деле, к участию в деле не привлекался, вопрос о его правах и обязанностях судом не разрешался», следовательно, «он не вправе обжаловать решение суда первой инстанции (о блокировке) в апелляционном порядке».

Верховный суд счел такой подход неверным.

«Оставление апелляционной жалобы Тонкошкурова Н.А. без рассмотрения по существу, не может рассматриваться иначе как лишение административного ответчика права на обжалование не вступившего в законную силу решения суда», – говорится в кассационном определении.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о блокировке сайтов за отказ удалять порочащие сведения.