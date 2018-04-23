Путин подписал закон о блокировке сайтов за отказ удалять порочащие сведения

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий судебным приставам ограничивать доступ к интернет-сайтам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юрлица.

Закон вступает в силу со дня опубликования, сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в случае подобных правонарушений человеку дают время для добровольного удаления информации из сети. В противном случае судебный пристав-исполнитель вынесет постановление об ограничении доступа в интернете к порочащим честь и достоинство сведениям.

К порочащим честь сведениям документ относит информацию о неэтичном поведении и недобросовестных поступках, которая портит общественную или деловую репутацию человека.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина или юрлица.