Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в Сети

Госдума приняла в третьем чтении закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина или юрлица.

Согласно документу, внесенному в Думу группой депутатов-единороссов, в случае подобных правонарушений человеку дают время для добровольного удаления информации из Сети, передает РИА «Новости». В противном случае судебный пристав-исполнитель вынесет постановление об ограничении доступа в интернете к порочащим честь и достоинство сведениям.

Как рассказал замдиректора Федеральной службы судебных приставов Игорь Савенко, это позволит исполнять решение суда без участия человека, опубликовавшего данные.

К порочащим честь сведениям документ относит информацию о неэтичном поведении и недобросовестных поступках, портящую общественную или деловую репутацию человека.

Напомним, 5 апреля российские парламентарии приняли в первом чтении законопроект, позволяющий ограничивать доступ к сайтам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица.