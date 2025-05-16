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Ученый раскрыл техногенную причину гибели группы Дятлова
Профессор технических наук Петр Бартоломей, лично знавший участников экспедиции Дятлова, выразил мнение, что гибель группы связана с азотно-кислотным техногенным воздействием.
По его мнению, трагедия на Северном Урале была вызвана техногенным явлением – азотно-кислотным воздействием, а не результатом чьих-либо злонамеренных действий, передает Ura.ru.
Профессор пояснил, что отпечатки ног на снегу могли возникнуть из-за химического или теплового воздействия, однако тепловое влияние на большой дистанции маловероятно.
Бартоломей считает, что «чаще всего это связано с азотно-кислотным воздействием на поверхность», сравнив процесс с тем, как соль на снегу оставляет мокрые следы, которые застывают при морозе.
Ранее ученый отмечал, что в ночь трагедии 2 февраля 1959 года проводился запуск ракеты с полигона Капустин Яр, который завершился аварийно, а вскоре в Свердловск прибыл заместитель прокурора РСФСР, что, по мнению профессора, подчеркивает государственную важность происшествия.
Однако другие специалисты критически относятся к этой версии, отмечая, что азотная кислота при старте ракеты расходуется и не могла бы привести к подобным последствиям.
Гибель группы Дятлова остается одной из самых загадочных трагедий XX века. В ту ночь на Северном Урале погибли девять туристов, часть которых была найдена без одежды, а другие получили тяжелые травмы, что породило множество конспирологических версий.
Ранее эксперт указал на «улики в пользу инсценировки» на месте гибели группы Дятлова.
До этого Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова, обнародовав не публиковавшиеся материалы расследования криминалистов Следственного комитета России в 2015 году. В них сказано, что туристы погибли из-за экстремальных условий, в которых оказались, а в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.