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Бывшему вице-губернатору Рязанской области назначили 17 лет за взятки
Бывшему вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову назначили 17 лет колонии строгого режима и крупный штраф за получение взяток и мошенничество во время работы в областной администрации.
Грекову назначили 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 400 млн рублей и лишение права занимать определенные должности на 12 лет, передает ТАСС.
Суд установил, что с января 2018 года по январь 2021 года Греков, действуя в составе организованной группы, получил от представителей коммерческих организаций более 136 млн рублей в качестве взяток.
Деньги передавались за покровительство при заключении государственных контрактов на закупку медицинского оборудования и расходных материалов для Рязанской области.
Кроме того, Грекова признали виновным в хищении более 15 млн рублей бюджетных средств при закупке дорожной техники.
Летом 2023 года бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. В 2021 году прокуратура Рязанской области заявила о проверке сообщений по вопросу судимости у Грекова. Указывалось, что при назначении на должность он передал ложные сведения об отсутствии погашенной судимости.