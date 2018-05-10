Еврокомиссар призвал ЕС отказаться от санкций против Ирана

Еврокомиссар по финансам Пьер Московиси в эфире канала France3 заявил, что Европа не должна принимать односторонние санкции против Ирана по примеру США.

«Европейцы должны отвергнуть последствия, которые проносят ущерб, будь они военными, политическими или экономическими. Они должны мобилизовать свои усилия, чтобы остаться едиными, чтобы найти ответы и не принимать эти односторонние санкции», – цитирует Московиси РИА «Новости».

Он отметил, что после решения Вашингтона выйти из ядерной сделки с Ираном в диалоге Европы и США возникло «очень глубокое расхождение, которое не должно остаться без последствий».

В среду Вашингтон призвал ЕС ввести санкции против Ирана вслед за США. Накануне Евросоюз ЕС выразил сожаление в связи выходом США из ядерной сделки, а лидеры Франции, Германии и Британии призвали Иран «проявить сдержанность» в ответ на решение Вашингтона.