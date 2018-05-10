Российские ученые придумали уникальный наношприц

Российские ученые придумали способ вводить в клетки новую ДНК при помощи наношприца.

Новый способ разработан на основе изучения процесса взаимодействия липосом с нитями ДНК, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

Сообщается, что сейчас ученые используют несколько способов ввода в клетки новой ДНК для создания трансгенных животных лечения врожденных болезней. Они используют либо сверхтонкие иглы для протыкания яйцеклетки, либо ретровирусы, включая в них полезный генетический код. Но эти способы небезопасны, поэтому их применение затруднено на практике.

Группа молекулярных биологов под руководством Олеси Колосковой из московского Института иммунологии ФМБА разработала метод прямого ввода ДНК, не приводящий к гибели или повреждению клетки. Они предложили использовать липосомы, некоторые типы которых способны проникать внутрь клеток и распадаться уже там. Благодаря этому их содержимое может проникать во все клетки организма, не привлекая внимание иммунных клеток.

Отмечается, что ранее попытки использования липосом для безопасного редактирования ДНК наталкивались на проблему: эффективность их работы падала при повышении концентрации обрывков ДНК выше определенной отметки. Российские ученые ввели в липосомы и клетки набор светящихся молекул и стали наблюдать, как взаимодействует начинка и оболочка наночастиц и как они ведут себя внутри заражаемых клеток.

Выяснилось, что молекулы РНК и ДНК соединялись со стенками липосом, когда их становилось слишком много, и эти связи не распадались после того, как наночастица разваливалась на части, а лизосомы начинали воспринимать нити генетического кода как мусор и уничтожали их. Таким образом, существует некоторое идеальное количество нитей, при котором их КПД будет максимальным. Российские ученые подготовили рецепты по сборке наночастиц.

Уточняется, что исследования проводились в рамках гранта Российского научного фонда в соответствии с президентской программой исследовательских проектов.